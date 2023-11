Dobre wieści ze Starego Kisielina. W sobotę do tamtejszych strażaków ochotników trafił nowoczesny ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. W aucie zmieści się sześcioosobowa załoga. Pojazd posiada automatyczną skrzynię biegów i zbiornik na wodę o pojemności pięciu tysięcy litrów.

Ponadto wyposażony jest między innymi w płachtę do gaszenia samochodów elektrycznych. Koszt zakupu wozu to 1,5 mln złotych. 800 tysięcy pochodziło z budżetu miasta, 500 dołożyła Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, 200 tysięcy to dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.