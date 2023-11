Warszawa i Kraków – tylko te miasta wyprzedzają Zieloną Górę pod względem jakości życia. W rankingu „Gmina Dobra do Życia” nasze miasto zajęło trzecie miejsce, wyprzedzając w rankingu miast na prawach powiatu m.in. Wrocław i Sopot.

Ranking został opracowany na podstawie 63 wskaźników, które pokazują jakość życia we wszystkich gminach w Polsce. To blisko 2,5 tys. samorządów. Co badano? M.in. dostępność zieleni, walory estetyczne krajobrazu oraz zanieczyszczenie środowiska.

Autorzy raportu przyjrzeli się też budżetom gmin, w tym wydatkom inwestycyjnym oraz jakości dróg, sieci wodociągów i kanalizacji. W określaniu jakości życia wzięto też pod uwagę poziom edukacji, liczbę żłobków i przedszkoli, a nawet zasoby bibliotek.

Wszystkie wskaźniki po przeliczeniu dały Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.

źródło: wzg