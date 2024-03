Ósmy marca to Dzień Kobiet. Postanowiliśmy więc zajrzeć do jednej z zielonogórskich kwiaciarni i sprawdzić, jakie kwiaty są najlepszym wyborem na tę okazję. I jak to jest – czy także w kwestii bukietów można mówić o modzie?

W Polsce – nie od dziś wiadomo – Dzień Kobiet wciąż kojarzy się z … goździkami.

Mówiła Magda Kaszkowiak z kwiaciarni „Kwiaty na ławę”. Florystka dodaje także, że im mniej ozdób, tym lepiej. Bo to kwiaty mają być głównym bohaterem każdej kompozycji.