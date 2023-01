Czy w Zielonej Górze istnieje rowerowe szaleństwo? W dużej mierze można powiedzieć, że tak, gdyż coraz więcej osób przesiada się na dwa kółka zmierzając na przykład do pracy. Zmienia się także w naszym mieście rowerowa infrastruktura.

Ścieżki rowerowe powstaną w Zielonej Górze m. in. przy ważnych drogowych inwestycjach. Mowa tu na przykład o Obwodnicy Południowej miasta, o czym mówi jeden z radnych, miłośnik dwóch kółek Robert Górski.

Na obwodnicy południowej powstanie droga od ronda Andrzeja Huszczy, tuż przy wjeździe do Raculi. Będzie ona biegła do nowego ronda między Jędrzychowem a rondem księżnej Doroty, która prowadzi do Zatonia.