Sporo atrakcji związanych z trwającymi feriami zimowymi oferuje Centrum Przyrodnicze w Zielonej Górze.

Nie brakuje ciekawych zadań tematycznych, w planie jest także gra terenowa. Oferta jest bardzo zróżnicowana. Na „Ferie z przyrodą” zaprasza dr Krystyna Walińska z centrum.

Bo jest to i świat gadów, owadów, brył. Mamy eksperymentalne zajęcia, eksperymenty z ciśnieniem lub widowiskowa chemia. Codziennie mamy coś innego. Do tego są warsztaty mikroskopowania.

Niezwykle ciekawie zapowiadają się zajęcia związane z Dniem Dinozaura. Odbędą się one już niebawem, bo 24 i 25 lutego.

Specjalne stanowiska tematyczne, będziemy prezentować nasze okazy terraryjne. Myślę, że to będzie duża atrakcja. Nawiązujemy tym stanowiskiem do tej grupy zwierząt, do tego stanowiska plastyczne koło fortuny i wyścigi robotów.