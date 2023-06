Jedni mają sezon marzenie, wygrywają ze wszystkimi i wszędzie. Drudzy mają fenomenalnego juniora, ale zdecydowanie więcej problemów. Co z tego wyniknie w niedzielę w Bydgoszczy? Abramczyk Polonia, która jest wiceliderem I ligi podejmie niepokonanego lidera z Zielonej Góry.

Enea Falubaz w pierwszym starciu obu ekip w tym sezonie wygrał u siebie 50:40, wówczas jednak musiał sobie jeszcze radzić bez Luke’a Beckera. Teraz Amerykanin w składzie jest, a od kilku tygodniu systematycznie podnosi swoją dyspozycję.

Cały czas podążam we właściwym kierunku, krok po kroku. Są lepsze i gorsze momenty, ale buduję się poprzez starty i mam nadzieję cały czas na progres. Jeśli chodzi o kontuzjowaną nogę, to jest coraz lepiej. Ta noga bardziej doskwiera na trudnym torze. To jeszcze nie jest sto procent, ale niebawem będzie, za kilka tygodni. Bydgoszczanie mają dobry skład i to będzie dla nas dobry test. Nie będzie łatwo, ale mam nadzieję, na zwycięstwo.