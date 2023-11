3 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Do celebrowania tego dnia szykuje się Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze.

To placówka z oddziałami integracyjnymi, do której uczęszczają zarówno osoby zdrowe, jak i z dysfunkcjami. Szkoła będzie świętować przez cały tydzień, od 4 grudnia. O szczegółach mówi Magdalena Galus z II LO, będącego częścią popularnego „Ekologa”.

Beneficjentami są przede wszystkim nasi zdrowi uczniowie. My funkcjonujemy jako II LO, w którym jest jedna klasa integracyjna. Moim zdaniem nie chodzi o to, żeby stawiać dziecko z niepełnosprawnością na “postumenciku”. Działamy w środowisku osób zdrowych i to są różne zajęcia warsztatowe, żeby uczniowie mogli się przekonać jak funkcjonuje osoba niedowidząca, niedosłysząca, ze słabym chwytem czy z autyzmem.