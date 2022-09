W piątek natomiast rozpoczyna się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, tradycyjnie z tej okazji Miejski Zakład Komunikacji ogłasza dzień otwarty.

Ten w sobotę, 17 września. Do dyspozycji zwiedzających będzie zajezdnia przy ul. Chemicznej, do której będzie kursować specjalny autobus, który odjedzie o 10:00 z Centrum Przesiadkowego. Na miejscu będzie można więcej dowiedzieć się o autobusach, pracownicy przybliżą także historię zakładu i pokażą MZK “od kuchni”. W planie także konkursy. Impreza potrwa do 14:00.