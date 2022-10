Samorządy nie mogą mówić, ze to nie jest ich sprawa. Takiego zdania jest Kazimierz Łatwiński.

Radny wojewódzki z ramienia Prawa Sprawiedliwości odniósł się do protestów części samorządowców, którzy z oburzeniem przyjmują propozycję rządu, aby te zaangażowały się w dystrybucję i sprzedaż węgla.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organizacja zaopatrzenie w energię jest jednym z obowiązków samorządu. Albo ktoś udaje, że nie zna ustawy, albo celowo próbuje wprowadzić opinię publiczną w błąd. Do dzisiaj są samorządy, które mają własne ciepłownie. W trudnej sytuacji część samorządów zaczęła się zwracać do rządu, że ma składy i jest w stanie wesprzeć te działania, by ominąć spekulantów.