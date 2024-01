Jak od kuchni wyglądają obrady nowego Sejmu? Czy wyczuwalne jest napięcie – nie tylko polityczne, ale i personalne? W mediach widzimy cały czas przepychanki pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, a opozycją. Czy tak też wygląda codzienność w kuluarach? A może to tylko kilka epizodów pod publikę?

O komentarz poprosiliśmy Maję Nowak. Posłanka Trzeciej Drogi była gościem pierwszej w 2024 roku „Rozmowy na 96FM”.

W środku wygląda to podobnie. Choć jest zdecydowanie bardziej intensywnie. Jest głośno, gwarno, nie do końca tak jak powinno być. Bo czasem brakuje zasad kultury osobistej.

Posłanka Nowak ma także nadzieję, że obrady Sejmu wejdą na odpowiedni poziom. Nasz gość wskazuje także na ewentualne przyczyny sejmowych konfliktów i afer.

Wydaje mi się, że to efekt ostatnich 8 lat. Polki i Polacy dzielili się coraz bardziej, patrząc na to co się dzieje w Sejmie. Mam jednak nadzieję, że z biegiem czasu to się zmieni.