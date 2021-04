Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze rusza z opryskami przeciw komarom. Pierwszą akcje profilaktyczną zaplanowano już dzisiaj, w godzinach popołudniowych. Opryski potrwają kilka dni i obejmą blisko milion metrów kwadratowych na terenie całego miasta.

Opryski ZGK zostały poprzedzone badaniami Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczelnia zbadała miejsca szczególnie niebezpieczne pod względem występowania kleszczy i przygotowała dla spółki mapkę, w których regionach opryski są szczególnie potrzebne.

Zaczynamy od oprysków przeciwko kleszczom. Ale również pryskamy zbiorniki wodne, pod kątem larw komarów. Mam nadzieję, że to troszkę złagodzi ewentualne uciążliwości letnie. To jest około 15 zbiorników wodnych. Do tego opryskamy około 120 miejsc. To są przedszkola, żłobki, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne. To są również osiedlowe tereny zielone. Ścieżki rowerowe, np. Zawada – Chynów czy ścieżka do Zatonia.