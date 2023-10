Co zrobić ze zużytymi oponami? Często jest to dla wielu kierowców nie lada problem. Naprzeciwko wychodzi Zakład Gospodarki Komunalnej.

Miejska spółka proponuje kierowcom, aby przyjechać do PSZOK-u i pozostawili opony. Mówi Krzysztof Sikora, prezes ZGK.

Zależy nam na tym, by mieszkańcy pamiętali o tym, aby przy pergolach śmietnikowych nie wystawiać opon. One stwarzają zagrożenie, poza tym jest to mało estetyczne. Każdy, kto wymienia opony, może przywieźć je do PSZOK-u każde gospodarstwo może zdeponować dziesięć takich opon.

– Opony mogą pozostawić w PSZOK-u także wulkanizatorzy – dodaje Sikora.

Jest też wielu wulkanizatorów, którym mieszkańcy deponują te opony. To też jest możliwe, że je wymieniamy i nie chcemy z tymi oponami później jeździć. Wszystkim nam zależy, by te opony nie walały się po lasach.

Przypomnijmy, PSZOK mieści się przy Wrocławskiej 73, jest czynny od poniedziałku do piątku od 7:00 do 13:00 oraz od 14:00 do 19:00 i w soboty od 9:00 do 15:00.