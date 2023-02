Miejsca parkingowe, a raczej ich brak – to problem, z którym muszą sobie radzić mieszkańcy ulicy Lisiej.

Nie po raz pierwszy otrzymujemy sygnał związany z brakiem takich miejsc szczególnie po wybudowaniu kolejnego budynku mieszkalnego. Zwracał na to uwagę nasz słuchacz, pan Arkadiusz.

Co zrobić, by tych miejsc parkingowych trochę więcej było. Tam jest naprawdę problem z parkowaniem. Co chwilę przyjeżdża policja i wręcza mandaty, a tam naprawdę nie ma gdzie parkować. Chciałbym się też dowiedzieć, ile powstało miejsc parkingowych w związku z budową tego bloku. Ile powstało mieszkań, a ile miejsc parkingowych.

O sprawę postanowiliśmy zapytać w Urzędzie Miasta. Dariusz Lesicki, zastępca prezydenta Zielonej Góry, przedstawił nam pełne dane związane z parkingami przy ulicy Lisiej.

Co jednak mają zrobić mieszkańcy, którzy często bezskutecznie szukają miejsca na swoim osiedlu? – Jeszcze raz przyjrzymy się tej sprawie – dodaje Lesicki.

Macie pytania do prezydenta? Piszcie do nas: prezydent@wzielonej.pl lub dzwońcie do nas: 68-326-96-96 w każdą środę o godzinie 12.30.