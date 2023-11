Dzieje się na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Rozpoczął się bowiem drugi etap przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz infrastrukturą towarzyszącą. Oznacza to, że na teren szpitala wjechał już sprzęt ciężki. W planach jest między innymi nowy parking. Powstaje on na działce pomiędzy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, a “Medykiem”.

W sumie na terenie całej lecznicy powstanie około 500 miejsc parkingowych. Mówi Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Jak mówi wykonawca – łatwo nie będzie. Choćby z tego względu, że będzie to praca na “żywym organizmie”, czyli na terenie normalnie funkcjonującego szpitala.

Mówił Marcin Fabiszewski z Przedsiębiorstwa Drogowego Bud – Dróg. Miejsca parkingowe, drogi, chodniki, zjazdy – to jednak nie wszystko co się zmienia na obszarze liczącym niemal 10 hektarów. Teren zostanie także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w planach jest też nowa kanalizacja deszczowa i sanitarna. Co jeszcze się zmieni? O to pytamy Pawła Urbańskiego, kierownika działu inwestycji i remontów w Szpitalu Uniwersyteckim.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 47 mln złotych. 30 z nich pochodzi z Polskiego Ładu. Reszta pieniędzy to wkład własny województwa lubuskiego.