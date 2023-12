Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. Czas więc pomyśleć o… życzeniach. Radio Index postanowiło ułatwić Wam zadanie i dać możliwość złożenia życzeń na fali 96 FM. Zwrócić się do swoich bliskich na naszej antenie będziecie mogli od 18 do 22 grudnia, bo właśnie wtedy wyemitujemy przesłane do nas od Was życzenia.

Jak na radio przystało – muszą być one w formie audio. Chcecie sprawić swoim najbliższym miłą niespodziankę i dowiedzieć się więcej? Dzwońcie na numer 606 288 633 – nasz elf zdradzi Wam wszystkie szczegóły i podpowie, gdzie i do kiedy życzenia należy przesyłać.