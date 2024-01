Wzrastające z roku na rok ceny energii nie pozostają bez wpływu na sytuację w miejskich spółkach. Tak jak informowaliśmy, aż kilkanaście milionów złotych rocznie musi za energię i ogrzewanie płacić Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Najwyższe koszty generuje basen przy CRS-ie. Od kilku już lat władze Zielonej Góry zastanawiają się nad podwyżkami cen za wejście na kompleks basenowy. Robert Jagiełowicz, dyrektor MOSiR-u twierdzi jednak, że podwyżek nie będzie, choć takowe należałoby poczynić.

Przekonał mnie prezydent, że to nie ma sensu. My na tym nie zyskamy za dużo. a ludzie mogą przestać korzystać. To trzeba wyważyć. Te ceny mogą spowodować możliwość spotykania się, odbywają się w piątki randki, ludzie się spotykają po wielu latach.