Czy realizacja budżetu obywatelskiego to zrzucanie odpowiedzialności na mieszkańców? Według niektórych radnych – tak. I to właśnie rada miasta powinna decydować o inwestycjach realizowanych z miejskiej kasy. Według władz miasta i części mieszkańców – wręcz przeciwnie.

O komentarz poprosiliśmy Piotra Dubickiego, pełnomocnika prezydenta do spraw konsultacji społecznych.

Bardzo często urzędnicy nie dostrzegają wszystkich potrzeb. To mieszkańcy danego rejonu miasta wiedzą, co jest tam potrzebne. To są sygnały dla miasta, co wymaga poprawy.