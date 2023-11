7,5 mln zł – tyle pieniędzy znajdzie się w puli Budżetu Obywatelskiego 2023. Inicjatywa wraca po rocznej przerwie. O szczegółach mówił w audycji Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki.

Dekadę temu w mieście odbyło się pierwsze głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Świętowania jubileuszu dziesięciolecia nie było, bo w tym roku nie było głosowania. Włodarz Zielonej Góry wspomniał na antenie Radia Index powody zawieszenia.

Zawieszony został z prostej przyczyny. Finanse miasta były dość mocno obciążone. Wynikało to z kończenia dużych inwestycji, np. obwodnica południowa. W ostatnim okresie przyzwyczailiśmy do inwestycji na setki milionów, ale one wymagały również wkładu własnego. Biorąc pod uwagę, inflację, wojnę na Ukrainie, wysokie ceny energii doszliśmy do wniosku, że zawieszamy.