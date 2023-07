Zielona Góra będzie miała przedstawicielkę strzelectwa w Paryżu. Natalia Kochańska wywalczyła przepustkę na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie dzięki udanemu występowi podczas igrzysk europejskich.

Kochańska, przypomnijmy, sięgnęła we Wrocławiu po dwa medale: brązowy drużynowo i srebrny indywidualnie. Ten drugi „krążek” dał jej bilet do Francji.

Ten sezon był dotychczas różny. Moje starty, szczególnie w tej konkurencji, były ciężkie. Odbywały się na wietrznych strzelnicach. Ja wagą sobie nie pomagam w takich warunkach. Wiedziałam, że jest potencjał, a start, który pozwolił wszystko w całość odbył się na igrzyskach europejskich. Jeszcze do tego kwalifikacja olimpijska, to cieszy podwójnie.

Zawodniczka Gwardii Zielona Góra była gościem Pomarańczowego Lata Radia Index. W plenerowym studiu zdradzała tajniki uprawianej przez siebie dyscypliny.

Ten w studiu to jest karabin pneumatyczny i według polskiego prawa to nie jest broń. To jest sprzęt sportowy, z którym można się poruszać. Karabin, którym zdobyłam medal, to już jest broń sportowa, na którą trzeba mieć pozwolenie.