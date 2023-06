Marzy Wam się podróż do słonecznego Zadaru? Mamy dla Was dwa bilety na wakacje marzeń w Chorwacji! Żeby je zdobyć wystarczy słuchać poniedziałkowej audycji “Ole!” tuż po godzinie 18 na fali 96 FM. Prowadząca program, Joanna Oleszkiewicz, będzie miała dla Was konkurs, nagrodą będą dwa vouchery na podniebną podróż i to z lotniska w Babimoście.

Kto chętny na darmowe bilety – niech nastawia odbiorniki na 96 FM. Start audycji już o godzinie 18. Dodajmy, że nagrody są ufundowane w ramach promocji Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych współpracujących z portem lotniczym Zielona Góra – Babimost.