Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze szykuje się do otwarcia letniej strefy relaksu. Powstanie ona na bibliotecznym patio. Co ciekawe – przyczynić się do jej stworzenia i zazielenienia może każdy.

Wystarczy do biblioteki przynieść jakąś roślinę. Mogą to być kwiaty, zioła, trawy ozdobne. Najlepiej w piątek, bo to wtedy odbędzie się akcja Eko-wymiana. Czyli za każdą roślinkę będzie można dostać książkę. Planów na ożywienie patio nie brakuje.

Przewidziany jest też konkurs jeśli chodzi o nazwę dla patio. Propozycje nazw możecie wysyłać poprzez facebooka biblioteki. Konkurs potrwa do 20 czerwca.