Wsiąść na motocykl i pojechać w siną dal – to marzenie wielu osób, nie tylko w czasie wakacji. Ale żeby była to bezpieczna jazda, warto się dobrze do niej przygotować. Zarówno pod względem odpowiedniego ubioru – w tym kasku – jak i pod względem umiejętności.

Warto wybrać się chociażby na kursy doszkalające – mówi Wojciech Iwaniszyn, instruktor nauki i techniki jazdy motocyklem.

Iwaniszyn ma nadzieję, że tego typu wydarzenia będą się odbywały cyklicznie.

Co ważne – udział w szkoleniu może wziąć każdy chętny. Więcej na temat wydarzenia znajdziecie na prywatnym profilu Wojciecha Iwaniszyna na Facebooku.