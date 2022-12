Beniaminek Energa Basket Ligi – Rawlplug Sokoł Łańcut – będzie dzisiejszym rywalem koszykarzy Enei Zastalu BC. Zielonogórzanie będą faworytami konfrontacji, ale nikt w Zielonej Górze nie spodziewa się łatwego meczu.

Zastal zagrał nieźle w ostatnim spotkaniu w Ostrowie ze Stalą, przegrywając jednak 16 punktami. Piątkowy rywal zielonogórzan to jednak czołówka tabeli, a wtorkowy rywal to zespół z dolnych rejonów tabeli. Sokół po fatalnym początku w ostatnich meczach zaczął wygrywać. Łańcucianie zwyciężyli trzy z pięciu ostatnich spotkań. To zasługa trenera Marka Łukomskiego, który zastąpił Radosława Soję. Doszło również do kilku istotnych zmian kadrowych.

– Można obawiać się tego przeciwnika – mówił przed meczem jeden z zawodników Zastalu Sebastian Kowalczyk.

Na pewno to jest inny zespól, inny trener, nowi zawodnicy, inna jakość., Nie można na nich patrzeć przez pryzmat początku sezonu. To jest zespól nieobliczalny, w pojedynkę niektórzy zawodnicy mogą przesądzić o wyniku. Musimy pod względem taktycznym wszystko przenalizować, i być skoncentrowanym.

W ostatnim meczu w Ostrowie Stal rzuciła Zastalowi aż szesnaście trójek. Czy można się zatem spodziewać powtórki?

Na pewno to nie jest taki zespól jak Ostrów, pod względem rzutów trzypunktowych, bo Ostrów jest najlepszy w lidze. Ale mają takich zawodników, którzy potrafią to robić. Tutaj już przygotowania indywidualne, ale patrzyłbym na naszą postawę. Odpoczynek był i teraz przygotowanie mentalne, będziemy w końcu chcieli wygrać i zacząć kolejną ścieżkę zwycięstw w następnych spotkaniach.

Mecz rozpocznie się o godzinie 17.30 w hali zielonogórskiego CRS-u.