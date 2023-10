Na stacjach Orlenu brakuje paliwa? A może to ogólnopolska awaria dystrybutorów? Choć ta druga opcja jest w opinii Polaków absurdem. Realnym problemem jest jednak problem z zatankowaniem auta.

Także w naszym mieście przynajmniej na trzech stacjach benzynowych z orłem w logo w ciągu kilku ostatnich dni nie można było kupić paliwa. Co na to poseł Jerzy Materna?

Słyszę komunikaty z Orlenu, one są wiarygodne. Pamiętamy, kilka miesięcy wcześniej była groźba podwyżki i ludzie robili zapasy. Ja wiem, że Orlen sobie poradzi.

My jednak pytamy wprost – czy nie jest to mrugnięcie okiem przed zbliżającymi się wyborami? Poseł Materna skwitował to jednym słowem – „zobaczymy”.