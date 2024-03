Zmiany w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze. Przypomnijmy – w ubiegłym roku oblicze zmienił mur, otaczający jednostkę przy ulicy Łużyckiej. Pojawił się się na nim mural, upamiętniający jubileusz miasta. Teraz natomiast ruszyły prace remontowe wewnątrz.

Mówi mjr Magdalena Wawrzyk, dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

Cały czas staramy się poprawiać warunki socjalno – bytowe. I żeby było bezpieczniej. Na bieżąco staramy się remontować cele mieszkalne, zmieniamy łaźnie. Staramy się też poprawić warunki w świetlicach. Zmieniamy również pomieszczenia dla psychologów i wychowawców.

Remont był konieczny także w sali odpraw. Koszt prac to 200 tysięcy złotych. Dostosowanie łaźni do obecnych standardów to kolejne 90 tysięcy złotych. Modernizacja aresztu jest możliwa dzięki rządowemu dofinansowaniu oraz środkom własnym.