Dużo inwestycji, spory w Radzie Miasta, ciąg dalszy konfliktu prezydenta z marszałek, w tle wojna w Ukrainie i związany z tym kryzys gospodarczy oraz wysoka inflacja, które wpływają na życie miasta. Jaki był miniony rok w Zielonej Górze? Zapraszamy na nasze kalendarium.

Miniony rok zaczął się od dobrych wiadomości związanych z inwestycjami. Zielona Góra wywalczyła środki zewnętrzne na budowę obwodnicy zachodniej miasta. Całkowity jej koszt to 358 milionów złotych. Było się z czego cieszyć…

Obwodnica Zachodnia to jedna z największych inwestycji w historii Zielonej Góry, ale mieszkańcy czekali także na mniejsze zadania. Te były realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Jak się okazało budżet obywatelski 2022 będzie ostatnim, przynajmniej na jakiś czas. Radni podczas grudniowej sesji zdecydowali o jego zawieszeniu.

Pierwszy miesiąc 2022 roku to także finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zielona Góra jak zwykle nie zawiodła. My – dziennikarze Radia Index – jak zwykle byliśmy bardzo blisko wydarzeń orkiestrowych.

Luty rozpoczął się od protestów w sprawie likwidacji “Medyka” Zarząd województwa chciał przenieść szkołę do Sulechowa. Dyrekcja szkoły, wspierana przez miasto, mówiła głośno: nie. Spór o “Medyka” stał się zresztą sporem politycznym. Przez kilka tygodni, również na naszej antenie, zwolennicy i przeciwnicy przenoszenia szkoły przedstawiali swoje argumenty: “za” i “przeciw”. Dawno już o żadnej z zielonogórskich placówek oświatowych nie było tak głośno…

Sprawa “Medyka” podzieliła ;polityków i radnych, ale mieszkańcy miasta mieli raczej jednoznaczną opinię: – Szkoła powinna zostać w naszym mieście – mówili.

Wszelkie polityczne waśnie i spory przestały mieć znaczenie, albo inaczej: odeszły na dalszy plan. Po 24 lutym nic już nie było takie, jak wcześniej. Za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę. Agresja Władimira Putina sprawiła, że Polacy, w tym zielonogórzanie, solidaryzowali się z narodem ukraińskim. Już pierwszego dnia wojny na placu pod Filharmonią Zielonogórską zebrały się tłumy, by dać wyraz swojej solidarności z Ukrainą.

Zielonogórzanie w pierwszych tygodniach wojny otworzyli swoje serca i pomagali Ukraińcom. Ci z kolei przyjeżdżali do naszego miasta. Dla Zielonej Góry zaczynał się nowy rozdział…

Zielona Góra żyła jednak swoim rytmem, choć konflikt w Ukrainie sprawił, że miasto musiało zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, bo uchodźców, szczególnie w pierwszych tygodniach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, przybywało. W Zielonej Górze rozpoczęła się realizacja kolejnej dużej inwestycji. Chodzi o kąpielisko w Ochli.

Na kąpielisku praca wre, choć tej inwestycji towarzyszą wciąż polityczne spory. Radni prezydenccy z klubu “Zielona Razem” oraz zielonogórski PIS wspierają inwestycję. Radni Platformy Obywatelskiej są zdecydowanie przeciw, nazywając Ochlę “Hurgadą”. Inwestycja jednak powstaje, z dnia na dzień widać postępy prac i kąpielisko ma być gotowe w wakacje 2023 roku.

Inaczej wygląda historia z innym ważnym zadaniem miasta. Chodzi o wiadukt przy Alei Zjednoczenia. W kwietniu, gdy rozpoczęto remont, nic jeszcze nie zwiastowało prawdziwych kłopotów…

Kłopotów nie ma za to przy rozbudowie mini zoo przy ulicy Botanicznej, co pewnie ucieszy szczególnie najmłodszych zielonogórzan. W maju podpisano umowę na realizację prac.

Wiosna przyniosła także protesty w Zielonej Górze. “Solidarność” domagała się podwyżek w miejskich spółkach podległych miastu.

Czerwiec to także jubileusz 40-lecia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To jeden z najważniejszych podmiotów w naszym mieście, odpowiadający chociażby za CRS, stadion żużlowy, czy inne obiekty sportowe w naszym mieście.

Tymczasem miasto podpisało w czerwcu umowę na realizację innej inwestycji zlokalizowanej na Jędrzychowie. Chodzi o budowę boiska wielofunkcyjnego.

W wakacje jednym z najważniejszych tematów w Zielonej Górze było bezpieczeństwo na Placu Teatralnym. Szczególnie w weekendy dochodziło do “dantejskich scen”, a mieszkańcy mieli już dość pijackich burd i awantur. Policja wspólnie z miastem postanowili działać. Zwiększono liczbę patroli i dziś jest już na placu spokojniej.

W sierpniu oddano do użytku kryte boisko piłkarskie przy Sulechowskiej. – Wrażenie jest imponujące – mówił szef MOSIR-0u Robert Jagiełowicz, i trudno się z nim nie zgodzić.

Bez względu na wagę zielonogórskich inwestycji dla wielu mieszkańców miasta liczy się jedno: Winobranie! W tym roku powrócił korowód, a że pogoda dopisała, atrakcji nie zabrakło, począwszy od tych muzycznych, skończywszy na sportowych.

Ten rok to nie tylko jubileusz MOSIR-u, ale także 75. urodziny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida. Swoją drogą…ciekawi jesteśmy, jak to jest u Was, z czytaniem książek.

Warto dodać, że 40-lecie istnienia obchodziła w tym roku zielonogórska “Budowlanka” Jubileuszowo było w tym roku dość mocno w Zielonej Górze, ale i inwestycyjnie. “Kaczy Dół”, miejsce przez wiele lat zaniedbane, ma zyskać nowe oblicze. Jesienią rozpoczęły się prace, które mają się zakończyć w czerwcu 2023 roku.

Być może zastanawiacie się, jak w 2022 roku wyglądały obrady Rady Miasta. Niejednokrotnie było bardzo gorąco, zaostrzał się spór na linii prezydent-radni PO. Podczas jednej z sesji głos zabrali także mieszkańcy, którzy domagali się pozostawienia Smoczego Parku.

Jesienią rozpoczął się demontaż najsłynniejszego masztu oświetleniowego w Polsce. Słup spłonął podczas jednego z meczów żużlowych w 2021 roku. Popatrzcie, jak wygląda słup od środka.

Prace zostały zakończone pomyślnie, podobnie zresztą jak inne inwestycje zrealizowane na stadionie żużlowym w Zielonej Górze.

Tymczasem końcówka roku upłynęła pod znakiem ostrego sporu politycznego o środki unijne w ramach ZIT-ów. Prezydent miasta twierdził, że w nowej perspektywie unijnej Zielona Góra powinna otrzymać kwotę 300 euro na mieszkańca, samorząd – 184 euro. Spór był bardzo ostry, do czego jednak można się już było przyzwyczaić.

ZIT-y zdominowały debatę nad finansami miasta. Prezydent i Rada Miasta podnieśli podatki od nieruchomości, argumentując, że to decyzja spowodowana brakiem środków w ramach ZIT-ów.

Tymczasem dla wielu mieszkańców miasta najważniejsze jest pewne dotarcie szybko do miejsca pracy. A wiadukt przy al. Zjednoczenia będzie postawiony od nowa. Całość prac ma się zakończyć w 2024 roku a inwestycja pochłonie ponad 100 milionów złotych.

Grudzień rozpoczął się od wizyty w Zielonej Górze prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Nasze miasto, a dokładnie aleja Konstytucji przy Planetarium Wenus pewnej grudniowej soboty stało się oblężoną twierdzą Popatrzcie na nasze wideo.

Koniec roku to uchwalenie budżetu. Spory? Owszem były. Radni obradowali ponad siedem godzin.

To był zatem burzliwy rok, ale i bardzo ciekawy. Oby przyszły był równie ciekawy i obfitujący tylko w pomyślne zielonogórskie informacje, które będziemy Wam przekazywać