26 listopada minie 15 lat od rozpoczęcia działalności stowarzyszenia „Warto Jest Pomagać”. Prezenty i balony były już dziś pod Bachusikiem Pomagusiem na deptaku, który świętuje w tym roku swoje 5. urodziny.

Z życzeniami przyszły dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Misia Uszatka. – Czas szybko leci – mówi Grzegorz Hryniewicz, prezes stowarzyszenia „Warto Jest Pomagać”.

Mi jest trudno uwierzyć w to, że to już 15 lat. Mamy mnóstwo działań w tym zakresie. Trudno wymienić wszystko. Mnóstwo szkoleń, warsztatów dla dzieci, dorosłych, seniorów. Jesteśmy przy ul. Wazów 3. W samym sercu Parku Tysiąclecia. Jesteśmy od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-18:00.