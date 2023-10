Uniwersytet Zielonogórski będzie współpracował z uczelnią z Nigerii – Nasarawa State University Keffi. Umowa została podpisana w poniedziałek w Sali Senatu.

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Wojciech Strzyżewski cieszy się z partnerstwa i liczy, że umowa będzie wyznacznikiem współpracy z kolejnymi afrykańskimi uczelniami.

Bardzo się cieszę, że to akurat nigeryjski uniwersytet. Okazuje się, że jest bardzo podobny do nas. Powstał też w 2001 roku. Ma dziewięć fakultetów. Zatrudnia ponad stu profesorów. To bardzo zbliżony potencjał.