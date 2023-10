Uniwersytet Zielonogórski podpisał umowę z firmą Hermes Fulfilment z branży logistycznej. To ważne wydarzenie, choćby dlatego, że już w przyszłym roku w Iłowej zostanie oddane do użytku nowe centrum logistyczne.

Co zyska uczelnia na tej współpracy? Pytamy prorektor ds. współpracy z gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego, profesor Marię Mrówczyńską.

Zależy nam, by firma miała w nas wsparcie przy wykonywaniu prac badawczo-rozwojowych w swoim przedsiębiorstwie, ale zależy nam by kształcić studentów, przy wykorzystaniu potencjału swojej firmy. Firma wspomagała nas w konferencjach i taka okazja już niebawem się zdarzy. Liczymy, że studenci będą mogli się udawać na praktyki do tej firmy.

Umowę realizował będzie Instytut Inżynierii Mechanicznej, co bardzo ucieszyło dyrektor Justynę Patalas-Maliszewską.

Chcemy pomóc naszym studentom uzyskać taką wiedzę i taką możliwość odbywania praktyk, by wiedzieli, że to, co uzyskują, jest wpasowane w potrzeby przemysłu. Wspólna realizacja prac dyplomowych i praktyk pokazuje, że to jest ta droga, która powinniśmy podążać.