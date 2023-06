– Jesteście naszymi mistrzami świata – mówił podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego do profesorów belwederskich prezydent Zielonej Góry.

Janusz Kubicki uhonorował sześciu naukowców naszej uczelni, którzy w minionym roku zostali profesorami zwyczajnymi.

Tytuł mistrza świata, czy mistrza Polski wiemy, co oznacza w sporcie. Tytuł profesora belwederskiego, to jak mistrzostwo czy złoty medal w sporcie. W Zielonej Górze jest elita naukowa, która funkcjonuje na uniwersytecie.

W gronie wyróżnionych był prof. Bohdan Halczak z Instytutu Nauk Prawnych, który uważa, że nagrody samorządu lokalnego mają szczególną wartość.

Te nagrody, które zwykle otrzymujemy, to są nagrody branżowe, od ministra, rektora, towarzystwa naukowego. Tu mamy do czynienia z nagrodą środowiska lokalnego, czyli otoczenia, które nie wchodzi w skład tej naszej branży naukowego. To świadczy o tym, że to, co robimy jest doceniane lokalnie.