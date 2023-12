Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji – tak nazywa się dwudniowa konferencja naukowa, która w czwartek i piątek odbywa się na Uniwersytecie Zielonogórskim.

W spotkaniu zarówno na miejscu, jak i zdalnie biorą udział przedstawiciele świata nauki, jak i biznesu. Wykład inaugurujący o zarządzaniu jakością w inżynierii produkcji wygłosił prof. Józef Gawlik z Politechniki Krakowskiej.

Problemy jakości, które są głównym hasłem właściwie dotyczą wszystkiego. Dotyczą jakości w wytwarzaniu, w obsłudze, w relacjach międzyludzkich i zarządzaniu. Dowodem, że jest to potrzebne, jest liczba zgłoszonych uczestników na tej konferencji.

Spotkanie odbywa się w budynku Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mówi prof. Justyna Patalas-Maliszewska, dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej.

Z dumą chciałabym podkreślić, że jest to nowa hala laboratoryjna Uniwersytetu Zielonogórskiego oddana w tym roku do użytku jako pomoc w realizacji projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

– Współpraca nauki z gospodarką to jedna z podstawowych misji naszej uczelni – mówi prof. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kiedy widzę, że bardzo znaczące firmy i znaczący naukowcy spotykają się na naszej uczelni, to wypada przyklasnąć i stwierdzić, że ta misja jest właśnie realizowana. Mam nadzieję, że takie spotkania ułatwią to transferowanie nauki do biznesu.