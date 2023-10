Czy Uniwersytet Zielonogórski musi oszczędzać? Jak każda inna placówka – tak. Ma to związek ze wzrostem cen między innymi za energię elektryczną. Mimo to władze uczelni nie zapominają jednak o tym, co zrobić po prostu trzeba. Na przykład o remontach.

Mówiąc o infrastrukturze warto wspomnieć chociażby o prowadzonym właśnie remoncie akademika Vicewersal.

Staramy się zdobywać i pozyskiwać środki. Bardzo się cieszę, że chociażby wiekowy Vicewersal doczekał się remontu. Zależy nam na jednym standardzie w domach studenta.

Mówił prof. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Koszt remontu domu studenta przy Wojska Polskiego jest szacowany obecnie na około 20 mln złotych. A co jeśli chodzi o wcześniej wspomniane oszczędności? Tutaj rektor naszej uczelni wskazuje chociażby na plan przerwy zimowej w pracy pracowników administracyjnych naszej uczelni. Chodzi o dwa tygodnie na przełomie roku 2023 i 2024.