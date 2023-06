„Przyszłość rekrutacji. miasto, region, świat” – pod takim hasłem odbywa się na Uniwersytecie Zielonogórskim konferencja stowarzyszenia PR i promocji uczelni polskich „Prom”.

Główną ideą spotkania jest dyskusja o tym, jak promować uczelnie i jakich narzędzi używać. – Musimy stawiać na marketing – mówi rektor naszej uczelni profesor Wojciech Strzyżewski.

O tym, jak ważna jest promocja i PR we współczesnych realiach nie trzeba nikogo przekonywać, stąd obecność na konferencji rzeczników polskich uczelni. Mówi Anna Kiryjow-Radzka – prezeska stowarzyszenia „Prom”.

Take spotkania to okazja to budowania relacji zawodowych, by się spotkać i wymienić się doświadczeniami. Udoskonalamy nasze działania, rozwijamy swój warsztat, by nasze uczelnie miały jak najlepszą obsługę promocyjną.