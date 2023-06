Konstrukcje zespolone – to temat przewodni tegorocznej, dwudniowej konferencji naukowej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wydarzenie ruszyło w czwartek. Elementem inauguracyjnym był wykład poświęcony prof. Tadeuszowi Bilińskiemu. Nie przez przypadek – prof. obchodzi w tym roku 90 urodziny.

Ponadto prof. Biliński jest jednym z najbardziej zasłużonych naukowców, nie tylko w naszym mieście, ale w całym kraju. Natomiast w 2017 roku naukowiec otrzymał tytuł honorowego mieszkańca miasta Zielona Góra. Co jeszcze można o profesorze Bilińskim powiedzieć? Zapytaliśmy o to prof. Beatę Nowogońską z Instytutu Budownictwa UZ.

Profesor wypromował 11 doktorów, pisał wiele recenzji, monografii wydawniczych. A oprócz tego prof. jest po prostu dla nas życzliwy, na co dzień. Zawsze służy pomocą i dobrą radą.

Wykład poświęcony prof. Bilińskiemu to jedno. Bardzo ważny jest też temat przewodni konferencji, czyli konstrukcje zespolone. Mówiąc prościej – naukowcy rozmawiają o konstrukcjach składających z różnych materiałów. A co za tym idzie – przed specjalistami pojawiają co rusz nowe wyzwania. Jakie? To tłumaczy prof. Jacek Korentz z Instytutu Budownictwa UZ.

Teraz stoimy przed stosowaniem nowych materiałów i kompozytów. W przypadku tych starszych pojawiają się natomiast nowe betony, klasy stali i łączniki. Próbujemy znaleźć optymalne rozwiązania, które pozwolą choćby obniżyć koszty budowy.

Czy też jak ją w sposób bezpieczny przyspieszyć. Dodajmy, że konferencja pod hasłem “Konstrukcje zespolone” odbywa się co trzy lata. Tegoroczne spotkanie jest 13 w historii powstania projektu.