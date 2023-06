Piłkarze ręczni największym rozczarowaniem, a siatkarki? Największą niespodzianką, jeśli chodzi o miniony sezon AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Trzecioligowe akademiczki w pierwszym roku po reaktywacji dotarły do finałowego barażu o II ligę, gdzie musiały jednak uznać wyższość pozostałych finalistów. Marek Lemański, dyrektor biura klubu uważa, że to sekcja, która zrobiła największy postęp.

Trwają poszukiwania nowych zawodniczek, za nami wspomniane campy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Jeżeli będą zmiany, to tylko takie, które wzmocnią zespół. Trzon to zawodniczki z Kożuchowa, Drzonkowa, plus kilka studentek i zawodniczki, które się do nas zgłosiły z doświadczeniem na poziomie drugiej i trzeciej ligi.