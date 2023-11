Szukasz praktyk, pracy? Jesteś studentem lub absolwentem naszej uczelni? Koniecznie zajrzyj do Biura Karier UZ. Czy do miejsca w którym dowiesz się między innymi jak napisać CV lub list motywacyjny, gdzie czekają najlepsze oferty zatrudnienia i praktyk, jak przeżyć rozmowę kwalifikacyjną. A i to nie wszystko.

Co jeszcze można załatwić w Biurze Karier UZ? To zdradza jego szefowa – Monika Politańska.

Biuro Karier to taka mała jednostka, która ma jednak na swoim koncie dużo działań na rzecz studentów. Pomagamy im w wejściu na rynek pracy, w rozwoju osobistym i zawodowym, organizujemy różnego rodzaju szkolenia i warsztaty.

Biuro Karier UZ co roku organizuje także Targi Pracy. Odbywają się one zawsze w marcu. Natomiast jeszcze w tym miesiącu odbędzie się Tydzień Przedsiębiorczości.

Zapraszamy od 13 listopada. Będzie między innymi o planowaniu swojego rozwoju, świadomej współpracy w grupie, tworzenie biznesplanu i zderzenie się z własną działalnością.

Biur Karier UZ znajduje się w budynku a-16 na kapusie B w pokojach 405R-406R.