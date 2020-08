Zobacz info

Wakacje to idealny czas na podróżowanie! I choć covid nam psuje plany to my na przekór wszystkiemu - zabieramy was na tripa! Wsiadajcie do naszego Statku Miłości, wypełnionego muzyką z lat 80. O 23 odpływamy wraz z doświadczonymi kapitanami z Beng Bros. których wspomagać będzie załoga w składzie Necromance i Pogrom. Wejście na pokład od 22 (do 23 za darmo dla fb listy/ potem 15zł / pasażerowie na gapę 20!) a do portu dobijemy około 4 nad ranem. (Działamy zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora...