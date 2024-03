Trwają Dni Otwarte Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na potencjalnych nowych studentów czeka się także Wydział Artystyczny, a dokładniej Instytut Sztuk Wizualnych.

To dwudniowe spotkanie ze sztuką, a o szczegółach mówi mgr Liwia Litecka, asystentka w pracowni rysunku Instytutu Sztuk Wizualnych.

Jakich studentów poszukuje instytut? To pytanie zadaliśmy prof. Paulinie Komorowskiej-Birger, dyrektorce Instytutu Sztuk Wizualnych.

Zawsze to są bardzo wrażliwi ludzie. Jak do nas trafią, to będziemy próbowali im otwierać możliwości realizacji swoich artystycznych celów.