Jakie będą najważniejsze cele Uniwersytetu Zielonogórskiego w nadchodzącym 2021 roku? Bez wątpienia zielonogórska uczelnia walczyć będzie nie tylko o studentów, ale również o uzyskanie jak największej liczby kategorii zapewniających uprawnienia do nadawania stopni.

Mówił o tym w Radiu Index rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, profesor Wojciech Strzyżewski:

Od kategorii naukowych zalezą uprawnienia do nadawania stopni doktoryzowania i habilitowania. Wiąże się również prawo do prowadzenia określonych kierunków. Dlatego to jest takie istotne.