Klucze do bram miasta już oficjalnie w rękach studentów. Uroczyste przekazanie symbolicznej władzy otworzyło 51. Dni Kultury Studenckiej Bachanalia.

Przedstawiciele Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego “otrzymali” panowanie nad Zieloną Górą od wiceprezydenta Dariusza Lesickiego oraz prof. Barbary Literskiej, prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dziś pierwszy dzień Bachanaliów, którego najważniejszym punktem jest tzw. Wielkie Grillowanie na Kampusie B przy Al. Wojska Polskiego. Wydarzeniu towarzyszą inne imprezy, o które zadbał m.in. AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego. Poniedziałkowa impreza przy uczelni potrwa do ok. 22:00, kiedy to w klubie WySPa i One Love rozpocznie się afterparty.