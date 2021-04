Zobacz info

💰 Cena za jeden dzień szkolenia: 380,00 zł dorosły 350,00 zł dzieci (do 15 roku życia) Możliwe zniżki : 👉 Cena za dwa dni szkolenia 700,00 zł (dorosły) 👉 Cena za dwa dni szkolenia 670,00 zł (dziecko) 👉 1 osoba dorosła + dziecko = 700 zł /1 dzień 👉 1 osoba dorosła + dziecko = 1300 zł /2 dni ❗❗Ważne❗❗ 150,00 zł - zadatek płatny na konto, który należy opłacić do 3 dni po wysłaniu zgłoszenia. 230,00 zł - płatne na miejscu szkolenia lub przelewem Nie uiszczenie opłaty we wskazanym terminie będzie s...