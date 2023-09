Nastrój wyczekiwania jest, ale o sportowych oczekiwaniach trudno mówić – wielkimi krokami zbliża się inauguracja I ligi piłkarzy ręcznych.

Olimp AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego otworzy sezon niedzielnym meczem w Poznaniu z Grunwaldem. Czy są emocje i stres przed inauguracją? Pytamy trenera Ireneusza Łuczaka.

Na pewno duże, bo dla wielu zawodników to będzie przeskok z wieku juniorskiego do seniorów i od razu do I ligi. Chłopaki mocno to przeżywają. Jesteśmy po pierwszych rozmowach na temat meczu w Poznaniu, na pewno będzie bardzo ciężko, bo Grunwald chce awansować do ligi centralnej, ale my zrobimy wszystko, żeby napsuć krwi gospodarzom.