Pieniądze na pokrycie kosztów wynikających m.in. z otwarcia nowych kierunków otrzymał z budżetu województwa Uniwersytet Zielonogórski.

Uczelnia może dzięki temu sfinansować otwarcie m.in. fizjoterapii. – To ważny kierunek – mówi Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego.

600 tys. zł przekazaliśmy Uniwersytetowi Zielonogórskiemu na to, by pokrył koszty utworzenia nowych kierunków, m.in, fizjoterapii. To jest potrzebny kierunek, bo społeczeństwo się starzeje. Rektor zawarł to we wniosku, a zarząd się przychylił. To duże wsparcie jest od lat.