Czy Wieża Braniborska powinna zostać otwarta dla turystów? Jak już Was informowaliśmy – jest na to szansa! Miłośnicy miasta i zielonogórskich zabytków walczą bowiem o milion złotych na rewitalizację właśnie tego obiektu i tym samym udostepnienie go wszystkim zainteresowanym do zwiedzenia. Czy podobne zdanie mają też radni miejscy?

Postanowiliśmy zapytać jednego z nich – Tomasza Nesterowicza z ramienia klubu Nowa Lewica, a z wykształcenia – historyka. Powróćmy więc do pytania – czy wieża powinna zostać zrewitalizowana?

Zagospodarowanie użytkowe tego miejsca może stworzyć bardzo fajny punkt na mapie Zielonej Góry.

Gość „Rozmowy na 96FM” podkreślił, że poprzez dbanie o zabytki, zielonogórzanie wyrażają swoją tożsamość.

Jesteśmy osadzeni w mieście, budujemy z nim relację. Zostawiamy coś po sobie, ślady. Warto wracać do historii, bo tak budujemy poczucie bycia mieszkańcami Zielonej Góry.

