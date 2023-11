Planowane są horrendalne rachunki za energię i ogrzewanie – tak rok temu o kosztach utrzymania miejskich obiektów sportowych mówił ich szef – Robert Jagiełowicz. Czy i tym razem, zwłaszcza w okresie jesienno – zimowych, MOSiR musi szykować się na znacznie wyższe wydatki? Według dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze nic się w tym temacie nie zmieniło.

Rachunki wciąż są wysokie, a w porównaniu do ubiegłego roku przekroczenie wynosi już 100% – mówił gość piątkowej „Rozmowy na 96 FM”.

Jeszcze nam zabraknie pieniędzy. Ja już wystąpiłem do Pana Prezydenta o dodatkowe fundusze. Już w połowie roku było wiadomo, że nam zabraknie.

Sama energia to koszt około 13 mln złotych. Jagiełowicza zaskoczyło, że MOSiR został potraktowany jak przedsiębiorstwo. Co za tym idzie – zielonogórskie obiekty sportowe nie zostały objęte tarczami ochronnymi na energię.

Obejmuje to szkoły, obejmuje to różne inne rzeczy. Mamy stawki takie jak ma miasto w przetargu. A uważam, że powinnyśmy być objęci. Naszą misją jest zapewnianie miejsca do sportu dla dzieci, dla dorosłych. A nie żebyśmy zarabiali na tym pieniądze.