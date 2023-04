Program in vitro wchodzi do Zielonej Góry – o tym informowaliśmy Was już kilka dni temu. O partycypowaniu naszego miasta w programie powiadomili radni miasta oraz partnerzy projektu, w tym społecznicy i dietetycy kliniczni.

My jednak pytamy na jakim etapie program jest dziś. Mówi Robert Górski, radny klubu „Zielona Razem”.

Na razie prosimy słuchać naszych komunikatów w mediach. Jesteśmy na początku tej formalnej drogi, tworzymy nasz program. Jeśli ministerstwo da zielone światło, to program ruszy już we wrześniu.

Ile zielonogórskich par mogłoby liczyć na pomoc ze strony miasta?

Problem ten rośnie z roku na rok. Szacujemy, że będziemy w stanie pomóc około 20 parom rocznie przez 4 lata. Ważne jednak – taka para musi mieszkać w naszym mieście minimum od trzech lat.

