Czy współczesny patriotyzm zależy od przynależności lub upodobań w stosunku do konkretnych barw politycznych? – od tego pytania rozpoczęliśmy wtorkową „Rozmowę na 96FM”. Rozmowę wyjątkową, bo w Dzień Flagi.

Jak to jest z tym naszym patriotyzmem na antenie Radia Index próbował wyjaśnić prof. Jarosław Macała, politolog UZ.

Jest to szczególny stosunek, zwłaszcza emocjonalny, do ludzi i miejsc, w których mieszkamy. W polskiej tradycji jest to między innymi gotowość do walki.