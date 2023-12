Trwa weryfikacja projektów zgłoszonych w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Zielonej Góry. Dziś o tym w „Rozmowie na 96 FM”.

Naszym gościem był Piotr Dubicki, pełnomocnik prezydenta ds. konsultacji społecznych. – W tej chwili trwa drugi z sześciu etapów konkursowych – mówił nasz gość.

Przeszliśmy do etapu odwołań mieszkańców od negatywnych decyzji. W tym roku wpłynęły 62 propozycje z różnych kategorii, wszystkie ciekawie, 14 zostało ocenionych negatywnie. Do każdej podawaliśmy przyczynę, jeszcze do końca tego tygodnia można się odwołać.