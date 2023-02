– Tak jest to wszystko zaplanowane, żeby budżet się spinał – mówił o kosztach inwestycji podejmowanych przez miasto Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta był gościem Rozmowy na 96 FM.

Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości nie ma wątpliwości, że do wielu inwestycji będzie trzeba dołożyć, ale dobrze, że w mieście nie rezygnuje się z kolejnych inwestycji. Zwłaszcza z tych, na które są też pieniądze z zewnątrz.

Wspomniani radni Platformy Obywatelskiej wskazują na rosnące zadłużenie miasta. Co na to Barczak?

Tu mam wielki ubaw po ostatniej sesji, gdy zwiększaliśmy deficyt po to, by odbudować wiadukt na Zjednoczenia. Radni PO zagłosowali za, a jednocześnie narzekają, że się budżet zwiększa. To albo w tę, albo we w tę.