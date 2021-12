W ostatniej w tym roku Rozmowie na 96 FM dziś podsumowanie sportowe. Ostatnie dwanaście miesięcy przyniosło degradację żużlowców Falubazu i wicemistrzostwo kraju koszykarzy Zastalu.

Wielu kibiców uważa, że sportowo to rok najgorszy od lat. Jak ocenia go Andrzej Loch? Dziennikarz TVP3 Gorzów, który był porannym gościem Radia Index aż takim pesymistą nie jest.

Bywały lata lepsze, ale też pamiętam lata gorsze. Dawno zapomnieliśmy, gdy drużyna żużlowa była w niższej lidze, a koszykarska walczyła w ogonach pierwszej albo nawet w drugiej lidze, a jedyną naszą drużyną w ekstraklasie byli tenisiści stołowi. Jeżeli porównamy do tamtych lat, to ten rok był normalny, nawet z tym dramatem związanym z postawą żużlowców.

Zdaniem dziennikarza warto spojrzeć na sport zielonogórski z punktu widzenia wyników sportów indywidualnych, a nie ligowych.

I dla mnie, jeżeli chodzi o wyznacznik, to nie są dyscypliny ligowe, które po wpompowaniu 5 mln zł są w stanie wyjść na wysoki poziom. Tylko czy mamy potencjał sportowy w dyscyplinach indywidualnych, które pozwalają nam spoglądać na igrzyska w Paryżu. Wiadomo, że w takim sporcie jest trudniej o sukcesy, ale to też wyznacznik potencjału sportowego miasta.

Wizytówką sportową miasta jest jednak żużel. Pytanie, co przyniesie przyszłość? Czy Stelmet Falubaz jest numerem jeden w walce o powrót do elity?

Numerów jeden może być kilka. To jest tylko sport. Bardzo nieprzewidywalny, gdzie jedna kontuzja może zniweczyć plany. Na pewno Falubaz ma potencjał na pierwsze miejsce i bezpośredni awans, ale pieniędzy bym dzisiaj na to nie postawił.

A czego nasz gość oczekuje od koszykarzy? Enea Zastal BC w końcu roku wygrał dwa ważne spotkania, ale dyskusja o grze zielonogórzan w sieci nie ustaje. Nie brakuje głosów krytyki.

Za dużo jest dyskusji o tym, co złego jest w Zastalu. Kibice lubią w tym uczestniczyć, ale klub powinien zrobić wszystko, żeby wypuszczać w świat dobre informacje albo uszczelnić to, co się dzieje wokół. Ja bym był zadowolony sportowo z awansu do play-offów, ale przede wszystkim z charakteru tej drużyny. Potencjał Zastalu w PLK jest na miejsca 1-4. Chcielibyśmy zobaczyć ten Zastal w czwórce, ale Zastal walczący, gryzący parkiet.